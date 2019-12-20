Должен увидеть каждый. Почему так важно мыть руки с мылом – фото

Учительница из США при помощи нескольких ломтей хлеба просто и эффективно объяснила детям (и не только) важность мытья рук перед едой и вообще. Результаты эксперимента, который за последнюю неделю стал вирусным в соцсетях, опубликованы в ее Facebook.

Дайана Робертсон из Айдахо-Фоллз взяла в класс пять кусков хлеба.

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Первым куском учительница протерла поверхность ноутбука. Второй был контрольным: его брали только в медперчатках. Третий школьники трогали немытыми руками. Четвертый брали после тщательного мытья рук с мылом, пятый - после использования обычного коммерческого дезинфицирующего средства.

Образцы запечатали в полиэтиленовые пакеты и оставили на месяц при комнатной температуре. Что получилось в результате - смотрите на фото выше.

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Фото: facebook.com/jaraleer