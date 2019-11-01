Скрытая угроза от кори. Медики пришли к пугающим выводам о вирусе

Вирус кори (иллюстрация — пресс-служба CDC)

Отказ родителей от вакцинации детей против кори может привести к их иммунной амнезии. Другими словами, ребенок может не просто как заболеть корью – с прямыми последствиями, но и получить аномалию иммунной системы, которая делает защитный барьер организма "проходным двором" для других инфекций - в том числе тех, от которых он был защищен ранее. К такому выводу пришли две исследовательские группы, пишет npr.org со ссылкой на Science Immunology.

Медики исследовали данные о 77 детях-нидерландцах, не привитых от кори по религиозным соображениям их родителей, православных протестантов. Эти дети позднее заразились.

Сравнительный анализ образцов крови, взятых до болезни и спустя два месяца после выздоровления, показал: вирус уничтожил до 73% тех антител в организме, которые были до заражения. Такие эффекты не наблюдались у 33 детей контрольной группы (забор крови у них сделан до и после первой вакцинации против кори, краснухи и паротита).

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Другими словами, корь "сносит" защитные барьеры и делает так, что организм "забывает", как реагировать на ранее встречавшиеся инфекции. Заболевшие могут терять иммунитет к различным болезням - тем, которыми они уже переболели и получили резистентность к рецидивам, и тем, против которых были привиты.

Для подтверждения выводов был проведен эксперимент на хорьках: часть их них привили от гриппа, затем подвергли вирусу, подобному кори, а после проверили, как работает вакцина против гриппа. Хорьки с корью были более уязвимы, чем контрольная группа.

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Сейчас ученые исследуют, как долго сохраняется такая аномалия: в течение месяцев или, возможно, даже лет после выздоровления.

"Главный вывод заключается в том, что под поверхностью корь - это гораздо больше, чем просто сыпь и просто ОРВИ. У нее есть долгосрочные скрытые вредные эффекты, которые чрезвычайно трудно измерить. Ремни безопасности защищают голову от травм, которые могут вызвать амнезию. Вирус кори - это тоже несчастный случай - он может дать вам иммунную амнезию. Думайте о кори как о несчастном случае, который вы можете предотвратить", - резюмировали в Гарварде.

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