КГГА: Вспышка кори в столице - самая масштабная за 28 лет

Корь (Фото: depositphotos.com)

Киев переживает самую масштабную вспышку кори за все годы независимости Украины. Об этом заявила начальник департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает пресс-служба администрации.

В связи с этим в горадминистрации призвали жителей столицы провести вакцинацию. Так, за полгода в Киеве более пяти тысяч человек заболели корью, порядка трех тысяч из них - взрослое население. Цифра втрое превышает аналогичные показатели 2018 года. Половина больных - нуждались в госпитализации.

Всего с начала года от кори в Киеве скончались двое человек. Они не были привиты, а к врачу обратились слишком поздно.

"Сегодня уже ничего, кроме прививок, не обезопасит Киев от вспышек и эпидемий вакциноуправляемых инфекционных болезней", - констатировала Гинзбург и заверила, что в Киеве в наличии более 57 тысяч доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита.

Ранее в следственном изоляторе в Донецкой области объявили карантин из-за вспышки кори.

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