В СИЗО на востоке вспышка кори: объявили карантин

Иллюстративное фото: depositphotos.com

В следственном изоляторе №6 Бахмута зафиксирована вспышка кори. Об этом у себя в Facebook cообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

По его словам, 9 июля массово обратились родственники тех, кто находятся в СИЗО.

"Обратившиеся были обеспокоены непредоставлением медицинской помощи подследственным, у которых диагностировали острое инфекционное-вирусное заболевание корь, а также сообщили, что одного из подследственных с выявленной симптоматикой продолжают держать в одной камере с другими подследственными (здоровыми)", - отметил Лисянский.

По его словам, вчера в 23:30 он был в СИЗО, уточнил информацию по лицам у которых выявили симптомы кори, посетил камеры и выяснил, как предоставлялась медицинская помощь, проводилась ли вакцинация от кори в СИЗО.

"Вакцинация не проводилась, по информации медиков из СИЗО, карантин объявлен в девяти камерах, за последние три дня симптомы кори выявили у четырех подследственных, источник вируса не выявлен", - уточнил Лисянский.

20 марта 2019 года во Львове от кори умер мальчик из Мостисского района, которому еще не исполнилось трех лет.