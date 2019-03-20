Во Львове от кори умер ребенок

Во Львове от кори умер мальчик из Мостисского района, которому еще не исполнилось трех лет. Об этом сообщил заместитель директора областного Лабораторного центра Минздрава Олег Когут, передает Укринформ.
"Ребенок, которому было 2 года 11 месяцев, заразился корью от своей матери. Заболел также его старший братик. Однако у него ход болезни был легче, ребенка уже выписали из больницы", - отметил Когут.
По его словам, у младшего мальчика корь дал ряд осложнений, наиболее тяжелые из которых - энцефалит (воспаление мозга) и пневмония. Ребенка спасали врачи реанимационного отделения областной инфекционной больницы, однако мозг своей жизнедеятельности не восстановил, и ребенок умер.
Как установили в лабораторном центре, мальчик не был привит от кори, его мама написала отказ от вакцинации.
1 марта сообщалось, что больше всего случаев заболевания во Львовской, Винницкой, Ривненской, Хмельницкой областях и Киеве.