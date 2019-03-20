Во Львове от кори умер ребенок

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Во Львове от кори умер мальчик из Мостисского района, которому еще не исполнилось трех лет. Об этом сообщил заместитель директора областного Лабораторного центра Минздрава Олег Когут, передает Укринформ.

"Ребенок, которому было 2 года 11 месяцев, заразился корью от своей матери. Заболел также его старший братик. Однако у него ход болезни был легче, ребенка уже выписали из больницы", - отметил Когут.

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По его словам, у младшего мальчика корь дал ряд осложнений, наиболее тяжелые из которых - энцефалит (воспаление мозга) и пневмония. Ребенка спасали врачи реанимационного отделения областной инфекционной больницы, однако мозг своей жизнедеятельности не восстановил, и ребенок умер.

Как установили в лабораторном центре, мальчик не был привит от кори, его мама написала отказ от вакцинации.

1 марта сообщалось, что больше всего случаев заболевания во Львовской, Винницкой, Ривненской, Хмельницкой областях и Киеве.