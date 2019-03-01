С начала года корью в Украине заболели 24 000 человек

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С начала года корью в Украине заболели уже более 24 000 человек (данные по состоянию на 22 февраля 2019). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего случаев заболевания во Львовской, Винницкой, Ривненской, Хмельницкой областях и Киеве.

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По оперативным данным, с начала года от осложнений кори умерло уже девять человек. За отчетную неделю в Киеве от осложнений кори умерла 57-летняя женщина.

В прошлом году корь забрала 16 жизней.

При это заболеваемость все же уменьшается: за последнюю отчетную неделю она сократилась почти на 16%.

По состоянию на 14 февраля в регионах Украины является более миллиона доз вакцины КПК производства Бельгии и США. Проверить количество вакцин в вашей области можно в таблице.

С начала года вакцинировались КПК почти 200 000 человек. Более 60 000 из них - за первую неделю февраля.

По данным Детского фонда ЮНИСЕФ, Украина сейчас на первом месте из десяти стран, где в прошлом году было зафиксировано наибольшее количество случаев кори.