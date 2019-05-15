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15.05.2019, 12:29

Минздрав изменил календарь прививок против кори: инфографика

Минздрав изменил календарь прививок против кори: инфографика - Фото
Фото: depositphotos.com

И.о. министра здравоохранения отметила, что доза вакцины против кори в шесть месяцев будет считаться "нулевой"

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В Украине прививки от кори можно делать детям от шести месяцев. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Она уточнила, что ранее вакцинировать детей от кори начинали с 12 месяцев. "До года ребенка должен защищать коллективный иммунитет - он действует, если вакцинированы не менее 95% населения. Но в условиях вспышки и постоянного роста количества больных корью, не стоит рисковать. Корь очень опасна для детей и может иметь смертельный исход", - подчеркнула Супрун.

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Доза вакцины против кори в шесть месяцев будет считаться "нулевой", поэтому нужно и дальше придерживаться календаря прививок и в 12 месяцев, и 6 лет принимать первую и вторую дозу вакцины КПК (против кори, паротита и краснухи).

"Министерство здравоохранения внесло изменения в календарь профилактических прививок. Теперь взрослые любого возраста могут вакцинироваться против кори бесплатно. До сих пор такую ​​возможность имели взрослые, принадлежащие к группам риска (медики, педагоги, студенты, военные и участники ООС)", - сказала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Взрослым пациентам достаточно одной прививки, чтобы сформировать иммунитет против кори.

13 мая 2019 года сообщалось, что вакцина от кори, паротита и краснухи стала бесплатной для людей любого возраста

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Теги: минздрав, ульяна супрун, корь, календарь, прививки
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