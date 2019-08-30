Не был привит. В Украине от кори умер 5-летний ребенок

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От кори умер 5-летний ребенок, у которого были противопоказания к прививке. Об этом сообщает центр общественного здоровья в Facebook.

"Мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказания, не смог побороть болезнь. В семье умершего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний", - отмечается в сообщении.

Специалисты напомнили о необходимости формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку из-за сопутствующих состояний.

С начала вспышки кори умерли 40 человек, всего в Украине этим заболеванием переболело более 115 000 человек.

"Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить две дозы вакцины против кори. Минздрав призывает всех соблюдать календарь профилактических прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если их пропустили", - подчеркнули центре общественного здоровья.

Взрослые и дети имеют возможность вакцинироваться бесплатно: возрастные ограничения на бесплатные прививки от кори отменены. Можно вакцинировать младенцев в возрасте от шести месяцев, для которых корь особенно опасна. "Прививки должны получить дети, чьи родители брали фальшивую справку о вакцинации", - подчеркивается в сообщении.

Все регионы обеспечены вакцинами против кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США.

20 марта 2019 года в о Львове от кори умер мальчик из Мостисского района, которому еще не исполнилось трех лет.

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