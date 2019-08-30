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Корь возвращается в четыре европейские страны - ВОЗ

Корь возвращается в четыре европейские страны - ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
30.08.2019, 10:32

По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заболевания кори снова зафиксированы в Албании, Греции, Чехии и Великобритании

Четыре европейские страны лишились статуса победивших корь. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает Радио Свобода.

По данным ВОЗ, болезнь вернулась в Албанию, Грецию, Чехию и Великобританию.

"За первое полугодие 2019 года в Европе отмечены около 90 000 случаев заражения корью, это больше, чем за весь 2018 год", - говорится в сообщении ВОЗ. Возвращение болезни может приводить к смертельным случаям.

Накануне глава Национального центра по иммунизации США Нэнси Месонье сообщила, что в ближайшее время статуса страны, победившей корь, могут лишиться США, передавал CBS. Во всем мире с января было подтверждено более 360 000 случаев кори, что является самым высоким показателем с 2006 года. Наиболее пострадавшими странами ВОЗ называет Конго, Мадагаскар и Украину.

  • 20 марта 2019 года во Львове от кори умер мальчик из Мостисского района, которому еще не исполнилось трех лет.

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