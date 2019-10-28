Дифтерия в Украине. Супрун дала рекомендации: что нужно знать

Уляна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рекомендует украинцам, которые не вакцинировались против дифтерии, в ближайшее время сделать прививки. Об этом он сообщила у себя в Facebook.

"Дифтерия - острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным механизмом. Источником инфекции является больной человек или носитель Corynebacterium diphtheriae, который выделяет токсин. Инкубационный период болезни длится 3-10 дней", - отметила Супрун.

Она уточнила, что бывают случаи, когда человек может быть носителем возбудителя в течение определенного периода времени, но не болеть.

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"В этом заключается одна из опасностей дифтерии - человек длительное время может быть заразным, но об этом никто не будет знать. Дифтерия страшнее корь, потому что смертность от нее гораздо выше. По статистике, из тысячи больных умирает от 50 до 100 человек. Защищены те, кто вакцинированы", - подчеркнула Супрун.

Супрун добавила, что симптомы дифтерии: боль в горле, повышенная температура, отеки слизистой ротоглотки, налет на миндалинах серого цвета, сиплый голос, отек шеи и увеличение лимфатических узлов. Также в горле людей, заболевших появляются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание.

Супрун считает, что прививки от дифтерии должны получать все - и дети, и взрослые в течение всей жизни, каждые 10 лет. Получив прививки, организм вырабатывает антитела, которые нейтрализуют токсин. Ведь именно токсин является главным фактором, повреждающим клетки организма человека.

Кто и когда должен получать прививки от болезни:

▪ по календарю профилактических прививок детям делают прививки вакциной АКДС в 2, 4 и 6 месяцев. В 18 месяцев проводится ревакцинация, впоследствии ревакцинацию проводят в 6 лет вакциной АДС, следующую в 16 лет - АДС-М.

▪ далее необходимо вакцинироваться повторно каждые 10 лет. То есть если последняя прививка против дифтерии получена в 16 лет, следующее нужно сделать в 26. И так далее каждые десять лет.

▪ взрослым, которые не были ранее вакцинированы, те, у кого нет записей о прививки - для защиты от дифтерии и столбняка необходимо трехкратная вакцинация АДС-М. Между первой и второй прививками интервал должен быть не меньше месяца и шесть месяцев между второй и третьей прививками.

▪ взрослым достаточно одной дозы, если они получили, по крайней мере, три дозы в детстве. В таком случае достаточно просто напомнить организму об этом токсин, иммунная память быстро выработает антитела.

▪ беременным женщинам следует предложить вакцину от дифтерии, столбняка и вакцину от коклюша в течение второго или третьего триместра, в срок 21 до 32 недель при каждой беременности независимо от истории вакцинации.

▪ взрослым вводят вакцину в плечо (дельтовидную мышцу), детям - в бедро. Это важно, ведь если вакцина попадет в жировую прослойку, иммунитет может не сформироваться. Именно поэтому прививки даже детям не делают в ягодицу.

Вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка Украина закупает в Индии. Супрун подчеркнула, что она является качественной, безопасной, она есть в больницах в достаточном количестве.

23 октября дифтерию обнаружили в Ужгороде. Там это заболевание выявили у студентов-иностранцев, позже - в Киеве

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Сейчас во всех областях Украины является качественная и безопасная вакцина в достаточном количестве

Narazi v usikh oblastyakh Ukrayiny ye yakisna ta bezpechna vaktsyna u dostatniy kilʹkosti

Сейчас во всех областях Украины является качественная и безопасная вакцина в достаточном количестве

Narazi v usikh oblastyakh Ukrayiny ye yakisna ta bezpechna vaktsyna u dostatniy kilʹkosti