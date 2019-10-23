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Ужгород. Еще 12 студентов-иностранцев заболели дифтерией

Ужгород. Еще 12 студентов-иностранцев заболели дифтерией - Фото
Капельница (фото - pixabay.com)
23.10.2019, 13:08

Студентов-иностранцев госпитализировали

В течение последних дней в Ужгороде выявили 12 студентов-иностранцев, инфицированных дифтерией. Об этом сегодня сообщил директор коммунального некоммерческого предприятия "Областная клиническая инфекционная больница" Закарпатского облсовета Михаил Поляк, передает Укринформ.

"В течение последних дней в Ужгороде нами выявлено 12 студентов-иностранцев с дифтерией - все они госпитализированы, проходят дополнительные обследования, нам необходимо убедиться, они ли носители инфекции, действительно ли больны", - отметил Поляк.

По его словам, 22 октября в инфекционную больницу попали два человека, у которых диагностирована дифтерия миндалин, легкое течение. Их состояние удовлетворительное

В больнице продолжает лечение первый студент-иностранец, у которого обнаружили дифтерию 17 октября.

"Все инфицированные дифтерией лица - это студенты-иностранцы Ужгородского национального университета, из окружения первого иностранца, который заболел дифтерией в Ужгороде. Всего на признаки заболевания дифтерией было обследовано 44 человека", - уточнил он.

  • Ранее сообщалось, что в Ужгороде за последнюю неделю зафиксированы еще два случая дифтерии, общее количество заболевших возросло до трех человек.
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ужгород дифтерия михаил поляк
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