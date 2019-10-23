В Ужгороде зафиксировали дифтерию

Капельница (фото - unsplash.com)

В Ужгороде за последнюю неделю зафиксированы еще два случая дифтерии, общее количество заболевших возросло до трех человек. Об этом сообщил местный врач Виктор Петров в Facebook.

"Я направил на госпитализацию еще два человека с дифтерией, имеем три случая за не полную неделю. Паника полезна, когда она называется превентивной работой, если люди поймут, что профилактика прививкой лучше, чем болеть дифтерией", - отметил он

Петров подчеркнул, что вакцинироваться от дифтерии и столбняка надо всем, особенно тем, кто не имеет прививки более десяти лет.

Врач уточнил, что пациент, которого первым госпитализировали с диагнозом "дифтерия", имеет токсигенный штамм дифтерийной палочки.