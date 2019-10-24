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Не только Ужгород. Факт дифтерии подтвердили в киевском лицее

Не только Ужгород. Факт дифтерии подтвердили в киевском лицее - Фото
Капельница (фото - pixabay.com)
24.10.2019, 21:50

В помещениях уже провели спецобработку

В Киеве подтвердился факт заболевания дифтерией в учебном заведении. Об этом сообщили в столичном Департаменте образования и науки.

О факте заболевания стало известно вчера - его зафиксировали в лицее №303. Администрация заведения ввела карантин в классе, где обучался заболевший ребенок. А уже сегодня факт дифтерии подтвердила городская санитарная служба. После была проведена специальная обработка помещений лицея, рассказали в профильном департаменте.

Родителям учеников начальной школы предложили, чтобы завтра их дети прошли ЛОР-осмотр у врача в медкабинете лицея.

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дифтерия школьники киев заболевание лицей
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