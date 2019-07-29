В Украине началась кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министерство здравоохранения запускает информационную кампанию по вакцинации от дифтерии и столбняка. Об этом сообщила у себя в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Пациенты - если вы не уверены, когда последний раз делали прививки против дифтерии и столбняка, проверьте записи и запланируйте визит к врачу. Если пропустили прививку - вакцинируйтесь. А также храните карту прививок свою и своих детей, чтобы знать, от которых болезни вы уже имеете защиту", - отметила Супрун.

Она посоветовала семейным врачам, терапевтам и педиатрам проследить, чтобы пациенты, которые подписали декларацию, имели необходимые прививки.

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"Сейчас мы начинаем информационную кампанию по всей стране. Дифтерия - очень опасная болезнь. Она даже страшнее корь, потому что смертность гораздо выше. По статистике, из тысячи больных умирает от 50 до 100 человек. Защищены те, кто вакцинированы", - подчеркнула Супрун.

Она добавила, что в Украине крайне низкий уровень охвата прививками от этой инфекции: вакцинированы только 70% детей, взрослых - еще меньше. В 2018 году каждый второй взрослый не сделал необходимого прививки. При таких условиях эксперты прогнозируют возможный риск возникновения вспышки дифтерии. Единственный способ защититься - сделать прививку.

Супрун уточнила, что прививка от дифтерии должны получать все - и дети, и взрослые в течение всей жизни, каждые 10 лет.

"Детям делают прививки вакциной АКДС в два, четыре и шесть месяцев. В 18 месяцев проводится ревакцинация, впоследствии ревакцинацию проводят в шесть лет вакциной АДС, следующую в 16 лет - АДС-М", - объяснила она.

И. о. министра здравоохранения уточнила, что во всех областях Украины есть качественная и безопасная вакцина в достаточном количестве - более 2 млн доз вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка. "Сделать прививку все могут бесплатно у своего семейного врача, терапевта или педиатра", - уточнила она.

Во время эпидемии дифтерии в Украине в 1991-1998 годах заболело около 20 тысяч человек, почти 700 из них умерли.