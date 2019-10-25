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Дифтерия в Украине. Когда в страну поступит сыворотка для лечения

Дифтерия в Украине. Когда в страну поступит сыворотка для лечения - Фото
Фото: ЕРА
25.10.2019, 06:59

В стране есть 192 флакона противодифтерийной сыворотки - они распределены по областям. В бюджете на 2019-й заложено 36 млн грн на закупку сывороток.

Очередная партия сыворотки для лечении дифтерии должна поступить в Украину "в течение месяца". Об этом на брифинге рассказал директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита, пишет Укринформ.

"Это плановая поставка, запланированная на декабрь, мы сейчас ожидаем ее. Это закупки, которые были запланированы в начале года", - сказал он.

На 1 октября в Украине было почти 5 млн доз вакцины против дифтерии для взрослых, среди них - 110 000 доз на Закарпатье. Этого, по словам Курпиты, должно хватить для обеспечения профилактики.

Справка. Дифтерия чаще всего поражает ротоглотку (возможно развитие закупорки дыхательных путей), нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Передается воздушно-капельным путем, возможен контактно-бытовой путь передачи. Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином бактерии. Лечат противодифтерийной сывороткой (антитоксином) - антибиотики малоэффективны. Предотвратить можно с помощью вакцинации (АКДС, АДС, АДС и комбинированные аналоги): она не гарантирует 100% защиты при встрече с возбудителем, но сильно уменьшает число тяжелых форм болезни.

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