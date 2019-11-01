Ученые выяснили, почему люди верят в дьявола

Скриншот из клипа группы Kreator

Когда пандемия чумы в середине XIV века прокатилась по Европе, унеся множество жизней, люди винили во всем "дьявола". Пройдут еще столетия, прежде чем настоящего виновника найдут под микроскопом, пишет издание ScienceAlert, объясняя с использованием выводов международной группы ученых, почему люди верят сверхъестественное.

Аналитики выяснила, что попытки списать невзгоды и массовые болезни на "нечистую силу" связаны с высоким уровнем опасности заболеть и умереть от инфекций в прошлые века.

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По их данным, уровень "морального витализма" коррелирует с частотой, интенсивностью и географией распространенности смертоносных патогенов. Другими словами, вера в "высшие силы" (неважно - добра или зла) связана с угрозой болезней.

"Чем более распространено заболевание, тем выше вероятность, что в этой части мира существует вера в колдовство, сглаз или самого дьявола", - пишут исследователи.

Аналитики проверяли веру "в дьявола", "в порчу/сглаз" и прочие вещи среди 3100 студентов в 28 странах. Оказалось, что поведение человека, уверенного, что на его здоровье влияет "потустороннее", по статистике через психологические механизмы и в самом деле снижает риск заболеть, - и тем самым укрепляет в нем эти убеждения.

Таким образом, делают вывод исследователи, в старину суеверия в каком-то смысле реально защищали от болезней.

Ранее ученые выяснили скрытую опасность от кори: вирус "стирает память" иммунной системе.

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