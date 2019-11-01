Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые выяснили, почему люди верят в дьявола

Ученые выяснили, почему люди верят в дьявола - Фото
Скриншот из клипа группы Kreator
01.11.2019, 10:33

Эпидемии чумы, тифа и другие глобальные напасти связали с популярностью среди людей веры, что их здоровье якобы зависит от неких потусторонних сил

Когда пандемия чумы в середине XIV века прокатилась по Европе, унеся множество жизней, люди винили во всем "дьявола". Пройдут еще столетия, прежде чем настоящего виновника найдут под микроскопом, пишет издание ScienceAlert, объясняя с использованием выводов международной группы ученых, почему люди верят сверхъестественное.

Аналитики выяснила, что попытки списать невзгоды и массовые болезни на "нечистую силу" связаны с высоким уровнем опасности заболеть и умереть от инфекций в прошлые века.

Читайте также: Сатанисты обвинили Netflix и Warner Brothers в плагиате

По их данным, уровень "морального витализма" коррелирует с частотой, интенсивностью и географией распространенности смертоносных патогенов. Другими словами, вера в "высшие силы" (неважно - добра или зла) связана с угрозой болезней.

"Чем более распространено заболевание, тем выше вероятность, что в этой части мира существует вера в колдовство, сглаз или самого дьявола", - пишут исследователи.

Аналитики проверяли веру "в дьявола", "в порчу/сглаз" и прочие вещи среди 3100 студентов в 28 странах. Оказалось, что поведение человека, уверенного, что на его здоровье влияет "потустороннее", по статистике через психологические механизмы и в самом деле снижает риск заболеть, - и тем самым укрепляет в нем эти убеждения.

Таким образом, делают вывод исследователи, в старину суеверия в каком-то смысле реально защищали от болезней.

Смотрите видео: В Чикаго сатанисты поучаствовали в украшении новогодней елки

Напишите нам
оккультизм инфекция сатанизм дьявол мистика микробиология патоген
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 