Не помыли руки. В Японии сняли вирусный ролик об инфекции в ресторане – видео

Японская телерадиокомпания совместно с экспертами сферы здравоохранения сняла ролик о распространении патогенов в общественных местах. На видео показано, насколько легко и быстро вирусы и микробы могут распространяться в кафе и ресторанах, где находится всего один зараженный. Ролик разместили в YouTube.

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В процессе эксперимента была воссоздана система "шведского стола", где все берут еду с одного стола, общаются и сидят рядом друг с другом. Руки "зараженного" при этом обрабатывают специальной флуоресцентной краской. В конце зрителям в режиме ультрафиолетового освещения показывают, что "вирус" распространился практически на все предметы на столе, еду и других участников эксперимента.

По словам ученых, это видео должно напомнить людям, насколько важно мыть руки - не только в период пандемии коронавируса, но и в целом. В будущем планируется снять еще несколько роликов, показывающих насколько эффективно мыть руки в течение пяти и десяти секунд.

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