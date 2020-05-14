Не помыли руки. В Японии сняли вирусный ролик об инфекции в ресторане – видео

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Видео показывает, как инфекция распространяется между людьми в ресторане, где находится всего один зараженный

Японская телерадиокомпания совместно с экспертами сферы здравоохранения сняла ролик о распространении патогенов в общественных местах. На видео показано, насколько легко и быстро вирусы и микробы могут распространяться в кафе и ресторанах, где находится всего один зараженный. Ролик разместили в YouTube.

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В процессе эксперимента была воссоздана система "шведского стола", где все берут еду с одного стола, общаются и сидят рядом друг с другом. Руки "зараженного" при этом обрабатывают специальной флуоресцентной краской. В конце зрителям в режиме ультрафиолетового освещения показывают, что "вирус" распространился практически на все предметы на столе, еду и других участников эксперимента.

По словам ученых, это видео должно напомнить людям, насколько важно мыть руки - не только в период пандемии коронавируса, но и в целом. В будущем планируется снять еще несколько роликов, показывающих насколько эффективно мыть руки в течение пяти и десяти секунд.

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  • 26 февраля 2020 года в Министерстве здравоохранения рассказали, как защищаться от коронавируса: видео.
  • 24 марта главный санврач страны Виктор Ляшко показал, как правильно мыть руки антисептиком: видео.

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Теги: видео, заражение, ресторан, эксперимент, мытье рук, коронавирус, шведский стол
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