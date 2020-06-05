Билл Гейтс отреагировал на обвинения в "чипировании через вакцину"

Билл Гейтс (фото — EPA)

Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс посетовал, что ему трудно отрицать конспирологические теории вроде той, что он "хочет чипировать людей через вакцину от коронавируса", так как "эти истории запредельно глупые или странные". Об этом миллиардер сказал в интервью BBC Radio 4's Today.

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Он подчеркнул, что никогда не принимал участия "в вещах, связанных с микрочипами". Гейтс говорит, что это весьма неуютно, когда "происходит так много безумия" с конспирологическими теориями, которое еще и ускоряется/тиражируется благодаря достижениям технологического прогресса.

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"Когда в конце концов у нас будет вакцина, мы захотим сформировать "стадный иммунитет", чтобы привито было свыше 80% населения. Но если они будут думать, что это "заговор" или что вакцины - это вообще плохо, и не захотят прививаться, это приведет к тому, что болезнь продолжит убивать людей. Так что да, это немного беспокоит, что в мире есть подобное сумасшествие", – сетует он.

СПРАВКА. В 1975 году Гейтс основал Microsoft на пару с



Фонд Билла и Мелинды Гейтс плотно вовлечен в финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). На пятилетнюю работу этой структуры, которая помогает разработчикам вакцин от самых разных болезней, в мире собрано почти $9 млрд, из которых Гейтсы привлекли $1,6 млрд. окинул совет директоров корпорации, чтобы уделять больше времени благотворительности Фонд Билла и Мелинды Гейтс плотно вовлечен в финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). На пятилетнюю работу этой структуры, которая помогает разработчикам вакцин от самых разных болезней, в мире собрано почти $9 млрд, из которых Гейтсы привлекли $1,6 млрд. списке богатейших людей по версии Forbes с состоянием не менее $100 млрд. В марте 2020-го он п . В 1986 году в возрасте 31 года он стал самым молодым миллиардером в мире, и с тех пор постоянно находится в топ- . В 1975 году Гейтс основал Microsoft на пару с Полом Алленом

По словам 64-летнего Гейтса, его фонд "просто выписывает чеки фармкомпаниям": "У нас немалый опыт в области фармацевтики и мы считаем себя справедливым посредником между правительствами и компаниями, чтобы помочь выбрать лучший подход (к решению проблемы COVID-19 и других болезней)".

Австралийские сторонники теории заговора (фото - ЕРА):



В марте 2020-го Гейтс предполагал, что е сли в проводить хорошую работу с тестами и изолировать случаи, то за "6-10 недель можно будет снять карантин".

Только на середину марта ф онд Гейтса выделил до $100 млн на помощь в борьбе с COVID-19.

В РФ на днях в эфир госканала должен был выйти выпуск передачи путинского пропагандиста Никиты Михалкова, где он рассказывает о "проекте Гейтса по чипированию людей, чтобы контролировать их и сократить человечество".

Одобренной ВОЗ вакцины против SARS-CoV-2 еще не существует, но в мире создают 133 ее варианта.

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