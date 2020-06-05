Билл Гейтс отреагировал на обвинения в "чипировании через вакцину"

Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс посетовал, что ему трудно отрицать конспирологические теории вроде той, что он "хочет чипировать людей через вакцину от коронавируса", так как "эти истории запредельно глупые или странные". Об этом миллиардер сказал в интервью BBC Radio 4's Today.
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Он подчеркнул, что никогда не принимал участия "в вещах, связанных с микрочипами". Гейтс говорит, что это весьма неуютно, когда "происходит так много безумия" с конспирологическими теориями, которое еще и ускоряется/тиражируется благодаря достижениям технологического прогресса.
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"Когда в конце концов у нас будет вакцина, мы захотим сформировать "стадный иммунитет", чтобы привито было свыше 80% населения. Но если они будут думать, что это "заговор" или что вакцины - это вообще плохо, и не захотят прививаться, это приведет к тому, что болезнь продолжит убивать людей. Так что да, это немного беспокоит, что в мире есть подобное сумасшествие", – сетует он.
По словам 64-летнего Гейтса, его фонд "просто выписывает чеки фармкомпаниям": "У нас немалый опыт в области фармацевтики и мы считаем себя справедливым посредником между правительствами и компаниями, чтобы помочь выбрать лучший подход (к решению проблемы COVID-19 и других болезней)".
Австралийские сторонники теории заговора (фото - ЕРА):
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