Билл Гейтс прогнозирует возможность победы над коронавирусом за 6-10 недель

Билл Гейтс (Фото: twitter.com/BillGates)

Победить коронавирус можно за 6-10 недель. Такую возможность спрогнозировал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, передает Bloomberg.

"Если в стране проводят хорошую работу с тестированием и "изолируются" (shut down), то в течение 6-10 недель там останется очень мало случаев и можно будет снять изоляцию (open back up)", - сказал он.

Отмечается, что фонд Гейтса выделил до $100 млн на помощь в борьбе с COVID-19.

Гейтс заявил, что его беспокоит в целом экономический ущерб, нанесенный пандемией, но особенно – влияние коронавируса на "развивающиеся страны, которые не могут осуществлять социальное дистанцирование так же, как богатые страны", и чьи медицинские возможности намного ниже.

По состоянию на 18 марта в мире зарегистрировано 214 894 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 732 – летальные, выздоровели 83 313 человек.