Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft - Фото
Билл Гейтс (Фото: ЕРА)
14.03.2020, 07:40

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс решил выйти из ее совета директоров

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс решил покинуть совет директоров корпорации, чтобы уделять больше времени благотворительности. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Гейтс будет уделять больше времени сфере мирового здравоохранения, образования и противодействию изменениям климата. Он оставит за собой пост советника по техвопросам гендиректора Microsoft и ее руководителей. Также он вышел из совета директоров инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Гейтс сократил свое участие в деятельности Microsoft еще в июне 2008 года.

В заявлении на LinkedIn Гейтс написал, что он рассматривает этот этап "как возможность поддерживать дружбу и партнерство, которые для него много значили, а также продолжать сотрудничество с двумя компаниями, которыми он особенно гордиться, и уделять приоритетное внимание некоторым особенно опасным мировым угрозам".

  • Билл Гейтс находится на втором месте в списке самых богатых людей по версии Forbes. Microsoft основали в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. В 1986 году в возрасте 31 года Гейтс стал самым молодым миллиардером в мире.
  • 18 февраля Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan.
Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
microsoft Билл Гейтс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 