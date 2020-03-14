Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Билл Гейтс (Фото: ЕРА)

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс решил покинуть совет директоров корпорации, чтобы уделять больше времени благотворительности. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Гейтс будет уделять больше времени сфере мирового здравоохранения, образования и противодействию изменениям климата. Он оставит за собой пост советника по техвопросам гендиректора Microsoft и ее руководителей. Также он вышел из совета директоров инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Гейтс сократил свое участие в деятельности Microsoft еще в июне 2008 года.

В заявлении на LinkedIn Гейтс написал, что он рассматривает этот этап "как возможность поддерживать дружбу и партнерство, которые для него много значили, а также продолжать сотрудничество с двумя компаниями, которыми он особенно гордиться, и уделять приоритетное внимание некоторым особенно опасным мировым угрозам".

Билл Гейтс находится на втором месте в списке самых богатых людей по версии Forbes. Microsoft основали в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. В 1986 году в возрасте 31 года Гейтс стал самым молодым миллиардером в мире.

18 февраля Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan.