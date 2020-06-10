Коронавирус. Сегодня карантин не ослабят в Киеве и шести областях – Ляшко

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Киеве и шести областях сегодня не ослабят карантин, поскольку в этих регионах показатель инцидентности превышает 12 больных коронавирусной инфекцией COVID-19 на 100 000 населения. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Помимо столицы в список вошли Львовская, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ровенская и Черновицкая области.

"Сегодня очередной этап смягчения карантина. Оно будет происходить в тех областях, где достигнуты эпидемиологические критерии, определенные постановлением правительства. У нас сегодня несколько областей, которые не дотягивают до показателя инцидентности 12 (больных COVID-19, - ред.) на 100 000 населения<...>В этих областях не могут применить очередной этап смягчения карантина", - сказал он.

Он добавил, что новые смягчения коснуться открытия культурных мероприятий и заведений размещения при условии соблюдения противоэпидемиологических требований. Отдельно сегодня в Кабмине и на всеукраинском селекторном совещании обсудят возможность открытия детских оздоровительных учреждений.

За последние сутки в Украине зафиксировали 525 новых больных COVID-19. Умерли 23 пациента - это рекордное суточное число летальных случаев в стране с начала эпидемии коронавируса.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 23 381 заболевшего COVID-19, из них 833 умерли. Одолели недуг 12 769 человек.

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