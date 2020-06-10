COVID-19. В одной из областей более 100 заболевших за сутки: карта по регионам

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

В Волынской области число заболевших за сутки составило 101 человек, в пяти областях новых случаев коронавируса нет. Об этом говорят данные, опубликованные Центром общественного здоровья.

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Более 3000 заболевших COVID-19 с начала вспышки выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 2000 - в Ровенской и Львовской областях, более 1000 - в Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Волынской и Одесской областях.

За сутки больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Волынской и Львовской областях и в Киеве. В Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 нет.

Данные по областям (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Черновицкая - 3757 (28);

Киев - 3580 (57);

Львовская - 2289 (78);

Ровенская - 2122 (28);

Киевская - 1865 (29);

Ивано-Франковская - 1622 (20);

Закарпатская - 1448 (23);

Харьковская - 1338 (33);

Тернопольская - 1313 (8);

Волынская - 1214 (101);

Винницкая - 1192 (17);

Одесская - 1028 (18);

Днепропетровская - 973 (2);

Житомирская - 973 (38);

Кировоградская - 562 (0);

Хмельницкая - 520 (2);

Запорожская - 502 (3);

Черкасская - 501 (11);

Черниговская - 320 (16);

Николаевская - 309 (0);

Полтавская - 276 (2);

Донецкая - 246 (11);

Сумская - 198 (0);

Херсонская - 179 (0);

Луганская - 54 (0).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

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