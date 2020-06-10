Коронавирус. В Киеве рекордное число госпитализированных за время эпидемии

В больницах Киева сейчас находятся 233 больных COVID-19, среди которых девять детей. Это наивысший показатель за все время эпидемии коронавируса, отметил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
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По словам мэра, 56 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, а пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Помимо того, в больницах находятся 84 больных с подозрением на коронавирусную болезнь, восемь из них – дети.
Кличко также отметил, что в Киеве сейчас "большое количество" больных пневмонией: госпитализированы 408 пациентов, за последние сутки этот диагноз поставили 63 людям.
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