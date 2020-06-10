Коронавирус. В Киеве рекордное число госпитализированных за время эпидемии

Иллюстративное фото: скриншот из видео Радио Свобода

В больницах Киева сейчас находятся 233 больных COVID-19, среди которых девять детей. Это наивысший показатель за все время эпидемии коронавируса, отметил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

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По словам мэра, 56 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, а пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Помимо того, в больницах находятся 84 больных с подозрением на коронавирусную болезнь, восемь из них – дети.

Кличко также отметил, что в Киеве сейчас "большое количество" больных пневмонией: госпитализированы 408 пациентов, за последние сутки этот диагноз поставили 63 людям.

новому этапу ослабления карантина. Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3580 заболевших коронавирусом, 80 умерли, выздоровели 985 больных. По словам главного санврача Виктора Ляшко , столица и еще шесть областей не готовы В Киеве за последние сутки выявили COVID-19 у 57 пациентов, один человек умер, 60 - выздоровели.

За последние сутки в Украине зафиксировали 525 новых больных COVID-19. Умерли 23 пациента - это рекордное суточное число летальных случаев в стране с начала эпидемии коронавируса. Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 28 381 заболевшего COVID-19, 833 человека умерли, одолели недуг 12 769 пациентов.

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