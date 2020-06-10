Коронавирус. В Киеве за сутки - 57 заболевших COVID-19: карта по районам

Пешеходный мост в Киеве (Фото - Segrey Dolzhenko, EPA)

За сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 57 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3580 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки один человек умер от болезни, с начала эпидемии - 80. Выздоровело за сутки в столице 60 человек, всего - 985.

Среди новых заболевших - четверо медиков. 12 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Подольском, Деснянском и Днепровском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

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За последние сутки в Украине зафиксировали 525 новых больных COVID-19. Умерли 23 пациента - это рекордное суточное число летальных случаев в стране с начала эпидемии коронавируса.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 23 381 заболевшего COVID-19, из них 833 умерли. Одолели недуг 12 769 человек.

В Киеве не будут вводить ослабление карантина, предусмотренное Кабмином с сегодняшнего дня.

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