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Коронавирус. В Киеве за сутки - 57 заболевших COVID-19: карта по районам

Коронавирус. В Киеве за сутки - 57 заболевших COVID-19: карта по районам - Фото
Пешеходный мост в Киеве (Фото - Segrey Dolzhenko, EPA)
10.06.2020, 12:12

Больше всего заболевших за сутки - в Подольском, Деснянском и Днепровском районах.

За сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 57 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3580 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки один человек умер от болезни, с начала эпидемии - 80. Выздоровело за сутки в столице 60 человек, всего - 985.

Среди новых заболевших - четверо медиков. 12 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Подольском, Деснянском и Днепровском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразивишиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

Новость дополняется...

  • За последние сутки в Украине зафиксировали 525 новых больных COVID-19. Умерли 23 пациента - это рекордное суточное число летальных случаев в стране с начала эпидемии коронавируса. 
  • Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 23 381 заболевшего COVID-19, из них 833 умерли. Одолели недуг 12 769 человек.
  • В Киеве не будут вводить ослабление карантина, предусмотренное Кабмином с сегодняшнего дня.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
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