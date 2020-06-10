Коронавирус. В Киеве за сутки - 57 заболевших COVID-19: карта по районам

За сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 57 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3580 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки один человек умер от болезни, с начала эпидемии - 80. Выздоровело за сутки в столице 60 человек, всего - 985.
Среди новых заболевших - четверо медиков. 12 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
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