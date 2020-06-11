Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины - карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено во Львовской области - 125, в трех областях нет новых подтвержденных случаев. Об этом говорят данные, опубликованные Центром общественного здоровья.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Более 3000 заболевших COVID-19 с начала вспышки выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 2000 - в Ровенской и Львовской областях, более 1000 - в Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Волынской и Одесской областях.

За сутки больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано во Львовской области, а также в Киеве и Киевской области. В Полтавской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 нет.

Данные по областям (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Черновицкая - 3793 заболевших (36 за сутки);

Киев - 3671 (91);

Львовская - 2414 (125);

Ровенская - 2175 (53);

Киевская - 1919 (54);

Ивано-Франковская - 1649 (27);

Закарпатская - 1471 (23);

Харьковская - 1374 (36);

Тернопольская - 1349 (36);

Волынская - 1266 (52);

Винницкая - 1236 (44);

Одесская - 1045 (17);

Житомирская - 992 (19);

Днепропетровская - 981 (8);

Кировоградская - 563 (1);

Хмельницкая - 523 (3);

Запорожская - 510 (8);

Черкасская - 506 (5);

Черниговская - 341 (21);

Николаевская - 311 (2);

Полтавская - 276 (0);

Донецкая - 269 (23);

Сумская - 203 (5);

Херсонская - 179 (0);

Луганская - 54 (0).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE