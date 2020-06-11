Коронавирус. Динамика эпидемии COVID-19 по регионам Украины - карта

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено во Львовской области - 125, в трех областях нет новых подтвержденных случаев. Об этом говорят данные, опубликованные Центром общественного здоровья.
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Более 3000 заболевших COVID-19 с начала вспышки выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 2000 - в Ровенской и Львовской областях, более 1000 - в Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Волынской и Одесской областях.
За сутки больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано во Львовской области, а также в Киеве и Киевской области. В Полтавской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 нет.
Данные по областям (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Черновицкая - 3793 заболевших (36 за сутки);
Киев - 3671 (91);
Львовская - 2414 (125);
Ровенская - 2175 (53);
Киевская - 1919 (54);
Ивано-Франковская - 1649 (27);
Закарпатская - 1471 (23);
Харьковская - 1374 (36);
Тернопольская - 1349 (36);
Волынская - 1266 (52);
Винницкая - 1236 (44);
Одесская - 1045 (17);
Житомирская - 992 (19);
Днепропетровская - 981 (8);
Кировоградская - 563 (1);
Хмельницкая - 523 (3);
Запорожская - 510 (8);
Черкасская - 506 (5);
Черниговская - 341 (21);
Николаевская - 311 (2);
Полтавская - 276 (0);
Донецкая - 269 (23);
Сумская - 203 (5);
Херсонская - 179 (0);
Луганская - 54 (0).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
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