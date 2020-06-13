Коронавирус. В Украине новый антирекорд по количеству заболевших за сутки

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За минувшие сутки COVID-19 заболели 753 человек (сутками ранее - 683), 409 пациентов выздоровели (426), десять умерли (16). Об этом говорится в сообщении СНБО.

Всего с начала эпидемии в Украине заразились 30 506 человек, зафиксированы 880, выздоровели – 13 976.

Больше всего инфицированных выявили во Львовской области – 132, Закарпатской- 77 случаев, Киеве – 72.

За 10 июня в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19 за все время эпидемии – появилось 689 новых больных. в Киеве. Больше всего новых пациентов зарегистрировали во Львовской области

Украине выявили 683 новых больных COVID-19 за сутки. Это лишь на шесть заболевших меньше, чем при суточном рекорде заболеваемости за все время эпидемии коронавируса в стране. 12 июня сообщалось , что в

В Минздраве заявили , что будут предлагать дополнительные меры, чтобы защитить жизни и здоровье украинцев.

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