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Коронавирус. В Украине новый антирекорд по количеству заболевших за сутки

Коронавирус. В Украине новый антирекорд по количеству заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
13.06.2020, 09:16

В Украине зафиксирован антирекорд за последние сутки, 753 человека заболели коронавирусом

За минувшие сутки COVID-19 заболели 753 человек (сутками ранее - 683), 409 пациентов выздоровели (426), десять умерли (16). Об этом говорится в сообщении СНБО.

Всего с начала эпидемии в Украине заразились 30 506 человек, зафиксированы 880, выздоровели – 13 976.

Больше всего инфицированных выявили во Львовской области – 132, Закарпатской-  77 случаев, Киеве – 72.

  • За 10 июня в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19 за все время эпидемии – появилось 689 новых больных. Больше всего новых пациентов зарегистрировали во Львовской области и в Киеве.
  • 12 июня сообщалось, что в Украине выявили 683 новых больных COVID-19 за сутки. Это лишь на шесть заболевших меньше, чем при суточном рекорде заболеваемости за все время эпидемии коронавируса в стране.
  • В Минздраве заявили, что будут предлагать дополнительные меры, чтобы защитить жизни и здоровье украинцев.

Читайте также: В Минздраве назвали причину роста случаев коронавируса в Украине

Арина Толина
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