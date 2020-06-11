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Коронавирус. МОЗ будет предлагать новые ограничения из-за роста заболеваемости

Коронавирус. МОЗ будет предлагать новые ограничения из-за роста заболеваемости - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)
11.06.2020, 09:43

По словам главы Минздрава Степанова, рекордная заболеваемость коронавируса вызвана игнорированием людьми требований карантина

В Министерстве здравоохранения будут рекомендовать введение новых карантинных мер в связи с рекордной суточной заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Конечно, сейчас в ситуации, когда у нас есть повышение количества (заболевших, - ред.), мы будем предлагать проведение определенных мероприятий ради здоровья украинцев", - сказал он.

По словам Степанова, рекордная заболеваемость вызвана безответственным отношением населения к карантинным ограничениям.

"Посмотрите на улицы, посмотрите вокруг вас. Мы все вышли из карантина, мы все решили, что его уже нет, что угрозы COVID-19 больше нет. Просто посмотрите на цифры, которые мы каждый день фиксируем. Не только на заболевших, но и на умерших", - заявил министр.

Степанов добавил, что карантин смягчен, а не отменен: при соблюдении рекомендаций количество случаев и возможность инфицирования будут снижаться. Он призвал украинцев стать ответственнее и соблюдать ограничения.

"Я считаю, что очень хорошо, когда Минздрав должен за все отвечать. Я не снимаю с себя ни в коем случае ответственности. Но мне кажется, что мы тоже должны начать хоть чуть-чуть отвечать за свое здоровье, за свою жизнь, за здоровье своих близких", - подытожил он.

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Марк Сировой
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Украина карантин максим степанов коронавирус COVID-19
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