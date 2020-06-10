Зеленского оштрафовали за нарушение карантина в кафе

Президент Владимир Зеленский был оштрафован за нарушение карантина во время посещения кафе в Хмельницком. Об этом он сообщил журналистам на брифинге в Чернигове.
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"Можно снять маску, так лучше слышно, а то будет, как на Хмельниччине, выпишут мне штраф, и, в принципе, правильно сделали", - заявил президент в начале подхода к прессе.
Пресс-служба МВД заявила, что административные протоколы были составлены на собственника кафе и его посетителей: Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санврача Виктора Ляшко, главу Хмальницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина. Штраф за нарушение карантина составляет от 17 000 до 34 000 грн.