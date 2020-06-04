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Ляшко о походе с Зеленским в кафе: Все прошло гуд, ничего такого не было

Ляшко о походе с Зеленским в кафе: Все прошло гуд, ничего такого не было - Фото
Фото: Telegram Офиса президента
04.06.2020, 12:15

Главный санврач Виктор Ляшко не считает нарушением карантина вчерашний поход президента Владимира Зеленского в кафе в Хмельницком

Главный санитарный врач страны и замглавы Минздрава Виктор Ляшко прокомментировал вчерашний поход президента Владимира Зеленского в кафе в центральной части Хмельницкого, невзирая на то, что работа кафе пока запрещена. Ляшко не считает это нарушением карантина. Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.

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"Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: "Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал", - рассказал Ляшко.

По его словам, они "зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать, чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких".

"Я наблюдал, волновался, как придерживаются наших правил. Все прошло гуд. Мы посмотрели и ушли. Ничего такого не было, как раскрутили. Вчера правительство проголосовало за открытие заведение 5-го июня. Постановление про правила работы было опубликовано позавчера. И президент увидел, как оно может работать", - заявил главный санврач.

Также он прокомментировал рост количества новых выявленных случаев коронавируса: "Возросла инцидентность в Киеве. Если динамика сохранится, они будут принимать решение по откату назад. Такие решения может принять региональная комиссия. И я не уверен, что такая инцидентность позволит Киеву открыть кафе и рестораны 5 июня".

  • Вчера Зеленский с членами своего офиса в Хмельницком посетил кафе, хотя работа кафе пока запрещена.
  • За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19. В то же время рекордным было и число новых выздоровевших.
Владислав Сердюк
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Владимир Зеленский Виктор Ляшко хмельницкий карантин коронавирус
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