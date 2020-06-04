Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский о походе в кафе с членами своего офиса: Готов заплатить штраф

Зеленский о походе в кафе с членами своего офиса: Готов заплатить штраф - Фото
Фото: Telegram Офиса президента
04.06.2020, 12:40

Вчера президент Владимир Зеленский посетил кафе в Хмельницком, хотя работа кафе пока запрещена

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вчерашнее посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил". Об этом он заявил на пресс-конференции в Хмельницкой области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я готов отдать штраф, если что-то нарушил... Да-да, так и есть, мне сказали, пригласили, я зашел - все там проверил", - заявил Зеленский.

Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что посещение кафе стоит рассматривать в качестве инспекции, а не нарушения.

  • Вчера Зеленский с членами своего офиса в Хмельницком посетил кафе, хотя работа кафе пока запрещена.
  • Сегодня Ляшко заявил, что не считает нарушением карантина вчерашний поход Зеленского в кафе. 
  • За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19. В то же время рекордным было и число новых выздоровевших.
Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский Виктор Ляшко коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 