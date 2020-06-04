Зеленский о походе в кафе с членами своего офиса: Готов заплатить штраф

Фото: Telegram Офиса президента

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вчерашнее посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил". Об этом он заявил на пресс-конференции в Хмельницкой области.

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"Я готов отдать штраф, если что-то нарушил... Да-да, так и есть, мне сказали, пригласили, я зашел - все там проверил", - заявил Зеленский.

Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что посещение кафе стоит рассматривать в качестве инспекции, а не нарушения.

Вчера Зеленский с членами своего офиса в Хмельницком посетил кафе , хотя работа кафе пока запрещена.

Сегодня Ляшко заявил , что не считает нарушением карантина вчерашний поход Зеленского в кафе.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19. В то же время рекордным было и число новых выздоровевших.