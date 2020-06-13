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В Минздраве назвали причину роста случаев коронавируса в Украине

В Минздраве назвали причину роста случаев коронавируса в Украине - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
13.06.2020, 07:25

Главный санврач Виктор Ляшко считает, что о второй волне COVID-19 в Украине пока рано говорить

В Украине резкий рост новых случаев COVID-19 за последние дни связан с ослаблением карантина, поскольку увеличивается рост количество социальных контактов. Об этом заявил главный государственный санврач Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

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"Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю начинаем какие-то новые послабления. Новые смягчения дают результаты - открыты детские сады, гостиницы, транспорт. Недавно открыли объекты размещения, санатории. Все это приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев", - отметил Ляшко.

По его словам, в Украине продолжается первая волна заболеваемости COVID-19. Ляшко подчеркнул, что по результатам двух-трех дней нельзя говорить о второй волне.

"Мы будем оценивать это в динамике. Как минимум, надо подождать семь дней, чтобы увидеть рост и увидеть инкубационный период (14 дней, - ред.) Но 80% всех случаев болезни возникает на 5-7 день после контакта", - сказал Ляшко.

Он напомнил украинцам, что необходимо носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

  • За 10 июня, в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19 за все время эпидемии – появилось 689 новых больных. Больше всего новых пациентов зарегистрировали во Львовской области и в Киеве.
  • 12 июня сообщалось, что в Украине выявили 683 новых больных COVID-19 за сутки. Это лишь на шесть заболевших меньше, чем при суточном рекорде заболеваемости за все время эпидемии коронавируса в стране.
  • В Минздраве заявили, что будут предлагать дополнительные меры, чтобы защитить жизни и здоровье украинцев.

Читайте также: Ляшко объяснил суточный антирекорд Украины по заболеваемости коронавирусом

Арина Толина
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Виктор Ляшко минздрав причина коронавирус COVID-19 вторая волна
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