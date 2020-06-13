В Минздраве назвали причину роста случаев коронавируса в Украине

В Украине резкий рост новых случаев COVID-19 за последние дни связан с ослаблением карантина, поскольку увеличивается рост количество социальных контактов. Об этом заявил главный государственный санврач Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.
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"Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю начинаем какие-то новые послабления. Новые смягчения дают результаты - открыты детские сады, гостиницы, транспорт. Недавно открыли объекты размещения, санатории. Все это приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев", - отметил Ляшко.
По его словам, в Украине продолжается первая волна заболеваемости COVID-19. Ляшко подчеркнул, что по результатам двух-трех дней нельзя говорить о второй волне.
"Мы будем оценивать это в динамике. Как минимум, надо подождать семь дней, чтобы увидеть рост и увидеть инкубационный период (14 дней, - ред.) Но 80% всех случаев болезни возникает на 5-7 день после контакта", - сказал Ляшко.
Он напомнил украинцам, что необходимо носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.
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