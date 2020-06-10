В Украине начался очередной этап смягчения карантина: что откроют

Киев. Открытие летней терассы кафе после ослабления карантина (Фото: Сергей Долженко/EPA)

В Украине сегодня, 10 июня, начался новый этап выхода из карантина: заработали отели, возобновили работу базы отдыха и санатории, учреждения культуры, два пункта пропуска на Донбассе – Станица Луганска и Марьинка.

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Главный санврач Виктор Ляшко на брифинге уточнил, что ослабление карантина касается только тех областей, которые достигли эпидемиологических критериев.

По его словам, пока нельзя ослаблять карантин в Киеве, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Черновицкой областях. "Это те области, которые с сегодняшнего дня не могут использовать очередной этап смягчения карантина", - сказал Ляшко.

Минздрав определяет условия для смягчения карантина по трем показателям: данные среднего количества ПЦР-тестов за последние семь дней на 100 000 населения; инцидентность - количество больных, вновь заболевших людей за последние семь дней на 100 000 человек; загруженность коек в больницах для госпитализации больных (не должна быть больше 50%).

По требованиям Минздрава начнут работать базы отдыха и санатории в тех областях, которые отвечают необходимым показателям для перехода на следующий этап смягчения карантина.

На сайте Минздрава опубликованы временные правила и рекомендации для проведения массовых культурно-художественных мероприятий на период карантина. В областях, где сохраняется положительная динамика заболеваемости, их можно будет проводить с 10 июня.

Два пункта пропуска на линии разграничения Станица Луганская и Марьинка возобновят работу с 11:00 до 14:00. Боевики заявили, что не откроют сегодня со своей стороны КПВВ Станица Луганская.

Во время пересечения линии разграничения необходимо быть в медмаске, придерживаться социальной дистанции, пройти температурный скрининг и предоставить согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома" или обсервации.

1 июня коронавирусный карантин был ослаблен в областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация: инфографика .

С 5 июня Минздрав разрешил открыть кафе и рестораны.

10 июня сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировали 525 новых больных COVID-19, 23 пациента умерли - это рекордное число летальных случаев в стране с начала эпидемии коронавируса.

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