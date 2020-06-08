Адаптивный карантин. В Минздраве объяснили, когда разрешат открыть базы отдыха

В условиях адаптивного карантина базам отдыха в Украине позволят открываться с 10 июня 2020 года. Об этом сообщил на брифинге министра здравоохранения Максим Степанов.
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"По плану выхода из карантина следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе, начало функционирования баз отдыха", - отметил Степанов.
Степанов уточнил, что работать базы отдыха смогут только в том случае, если будут соблюдать определенные меры предосторожности. Это касается тех баз отдыха, которые расположены в регионе, где разрешено смягчать карантин.
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