Коронавирус. Больше всего заболели в Киеве и трех областях: карта

ИВЛ, коронавирус, больница, медики 2 (РС)

За минувшие сутки больше всего инфицированы COVID-19 в Киеве (72), Закарпатской области (64), Черновицкой (59), Львовской (41). Об этом сообщил cегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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Всего с начала эпидемии заразились коронавирусом 1964 ребенка и 5101 медик.

Случаи COVID-19 подтверждены в областях:

Винницкая - 1150 (728 вызд оровели);

Волынская - 1079 (299 выздоровели);

Днепропетровская - 971 (552 выздоровели);

Донецкая - 231 (121 выздоровели);

Житомирская - 897 (500 выздоровели);

Закарпатская - 1386 (606 выздоровели);

Запорожская - 496 (286 выздоровели)

Ивано-Франковская - 1582 (947 выздоровели);

Киев - 3490 (888 выздоровели);

Киевская - 1812 (577 выздоровели);

Кировоградская - 559 (422 выздоровели);

Луганская - 54 (43 выздоровели);

Львовская- 2162 (524 выздоровели);

Николаевская - 309 (195 выздоровели);

Одесская - 1002 (376 выздоровели);

Полтавская - 274 (255 выздоровели);

Ровенская - 2071 (1089 выздоровели);

Сумская - 193 (158 выздоровели);

Тернопольская- 1294 (987 выздоровели);

Харьковская - 1287 (573 выздоровели);

Херсонская - 179 (172 выздоровели);

Хмельницкая - 518 (337 выздоровели);

Черкасская - 469 (346 выздоровели);

Черновицкая - 3698 (1133 выздоровели);

Черниговская - 299 (81 выздоровели).

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Фото: facebook.com/phc.org.ua

На амбулаторном лечении - 19 278 пациентов, из них 1645 детей и 4124 медработников. Из числа людей, которые выздоровели, 2857 медработников и 885 детей. 40 медиков умерли от осложнений COVID-19.

За минувшие сутки за болели коронавирусной инфекцией COVID-19 463 человек сутками ранее - 485), 141 пациент выздоровел (сутками ранее -242), девять умерли (сутками ранее - 11 )

Главный санврач Виктор Ляшко не исключает , что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.

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