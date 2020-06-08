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Коронавирус. Больше всего заболели в Киеве и трех областях: карта

Коронавирус. Больше всего заболели в Киеве и трех областях: карта - Фото
ИВЛ, коронавирус, больница, медики 2 (РС)
08.06.2020, 10:40

Всего с начала эпидемии заболели коронавирусом 1964 ребенка и 5101 медик в Украине

За минувшие сутки больше всего инфицированы COVID-19 в Киеве (72), Закарпатской области (64), Черновицкой (59), Львовской (41). Об этом сообщил cегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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Всего с начала эпидемии заразились коронавирусом 1964 ребенка и 5101 медик. 

Случаи COVID-19 подтверждены в областях:

  • Винницкая - 1150 (728 выздоровели);
  • Волынская  - 1079 (299 выздоровели);
  • Днепропетровская  - 971 (552 выздоровели);
  • Донецкая  - 231 (121 выздоровели);
  • Житомирская  - 897 (500 выздоровели);
  • Закарпатская - 1386 (606 выздоровели);
  • Запорожская - 496 (286 выздоровели)
  • Ивано-Франковская  - 1582 (947 выздоровели);
  • Киев - 3490 (888 выздоровели);
  • Киевская  - 1812 (577 выздоровели);
  • Кировоградская - 559 (422 выздоровели);
  • Луганская - 54 (43 выздоровели);
  • Львовская- 2162 (524 выздоровели);
  • Николаевская  - 309 (195 выздоровели);
  • Одесская - 1002 (376 выздоровели);
  • Полтавская - 274 (255 выздоровели);
  • Ровенская - 2071 (1089 выздоровели);
  • Сумская - 193 (158 выздоровели);
  • Тернопольская- 1294 (987 выздоровели);
  • Харьковская  - 1287 (573 выздоровели);
  • Херсонская  - 179 (172 выздоровели);
  • Хмельницкая  - 518 (337 выздоровели);
  • Черкасская  - 469 (346 выздоровели);
  • Черновицкая  - 3698 (1133 выздоровели);
  • Черниговская  - 299 (81 выздоровели).

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Карта по областям (

Фото: facebook.com/phc.org.ua

На амбулаторном лечении - 19 278 пациентов, из них 1645 детей и 4124 медработников. Из числа людей, которые выздоровели, 2857 медработников и 885 детей. 40 медиков умерли от осложнений COVID-19.

  • За минувшие сутки заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 463 человек (сутками ранее - 485), 141 пациент выздоровел (сутками ранее -242), девять умерли (сутками ранее - 11)
  • Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.

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Арина Толина
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