Коронавирус. Больше всего заболели в Киеве и трех областях: карта

За минувшие сутки больше всего инфицированы COVID-19 в Киеве (72), Закарпатской области (64), Черновицкой (59), Львовской (41). Об этом сообщил cегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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Всего с начала эпидемии заразились коронавирусом 1964 ребенка и 5101 медик.
Случаи COVID-19 подтверждены в областях:
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Винницкая - 1150 (728 выздоровели);
- Волынская - 1079 (299 выздоровели);
- Днепропетровская - 971 (552 выздоровели);
- Донецкая - 231 (121 выздоровели);
- Житомирская - 897 (500 выздоровели);
- Закарпатская - 1386 (606 выздоровели);
- Запорожская - 496 (286 выздоровели)
- Ивано-Франковская - 1582 (947 выздоровели);
- Киев - 3490 (888 выздоровели);
- Киевская - 1812 (577 выздоровели);
- Кировоградская - 559 (422 выздоровели);
- Луганская - 54 (43 выздоровели);
- Львовская- 2162 (524 выздоровели);
- Николаевская - 309 (195 выздоровели);
- Одесская - 1002 (376 выздоровели);
- Полтавская - 274 (255 выздоровели);
- Ровенская - 2071 (1089 выздоровели);
- Сумская - 193 (158 выздоровели);
- Тернопольская- 1294 (987 выздоровели);
- Харьковская - 1287 (573 выздоровели);
- Херсонская - 179 (172 выздоровели);
- Хмельницкая - 518 (337 выздоровели);
- Черкасская - 469 (346 выздоровели);
- Черновицкая - 3698 (1133 выздоровели);
- Черниговская - 299 (81 выздоровели).
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Фото: facebook.com/phc.org.ua
На амбулаторном лечении - 19 278 пациентов, из них 1645 детей и 4124 медработников. Из числа людей, которые выздоровели, 2857 медработников и 885 детей. 40 медиков умерли от осложнений COVID-19.
- За минувшие сутки заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 463 человек (сутками ранее - 485), 141 пациент выздоровел (сутками ранее -242), девять умерли (сутками ранее - 11)
- Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.
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Арина Толина