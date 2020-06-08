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COVID-19. В Киеве резко выросло количество заболевших за сутки: карта по районам

COVID-19. В Киеве резко выросло количество заболевших за сутки: карта по районам - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
08.06.2020, 09:28

Больше всего новых случаев COVID-19 - в Днепровском районе, где заболели 14 человек

За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заразились 72 человека (сутками ранее - 43), среди них шесть медиков. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, на сегодня в столице уже 3490 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели: 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет, 25 мужчин от 21 до 71 лет, две девочки, которым год и девять лет и два мальчика в возрасте восьми месяцев и десяти лет.

Больше всего случаев зафиксированы в Днепровском районе – 14, Деснянском и Оболонском - по десять, в Шевченковском - девять.

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Данные по заболевшим в Киеве

  • 20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.
  • Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.
  • 5 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве не стали ослаблять карантин для ресторанов и бассейнов.

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Арина Толина
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