Коронавирус. В Украине впервые за три дня выявили менее 500 новых заболевших

В Украине впервые за три дня выявили менее 500 случаев COVID-19, общее число заболевших 26 999. Об говорят данные, опубликованные Советом нацбезопасности и обороны.
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За последние сутки зафиксировано 485 новых заболевших (сутками ранее - 550), 242 пациента выздоровели (сутками ранее - 440), 11 пациентов умерли (сутками ранее - 15).
Всего с начала эпидемии в Украине выявлено 26 999 заболевших, 11 812 человек выздоровели, 788 пациентов скончались.
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