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Коронавирус. В Украине впервые за три дня выявили менее 500 новых заболевших

Коронавирус. В Украине впервые за три дня выявили менее 500 новых заболевших - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
07.06.2020, 08:55

За сутки в Украине выявлено 485 заболевших COVID-19, 242 человека выздоровели

В Украине впервые за три дня выявили менее 500 случаев COVID-19, общее число заболевших 26 999. Об говорят данные, опубликованные Советом нацбезопасности и обороны.

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За последние сутки зафиксировано 485 новых заболевших (сутками ранее - 550), 242 пациента выздоровели (сутками ранее - 440), 11 пациентов умерли (сутками ранее - 15).

Всего с начала эпидемии в Украине выявлено 26 999 заболевших, 11 812 человек выздоровели, 788 пациентов скончались.

  • 20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.
  • Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.
  • 3 июня ВОЗ отметила, что Украина выходит на путь постепенной стабилизации по заболеваемости коронавирусом.

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Владислав Сердюк
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