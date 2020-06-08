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Коронавирус. В Украине количество новых случаев снижается

Коронавирус. В Украине количество новых случаев снижается - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
08.06.2020, 08:50

За сутки выздоровели от коронавируса 141 человек, умерли девять

За минувшие сутки заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 463 человек (сутками ранее - 485), 141 пациент выздоровел (сутками ранее -242), девять умерли (сутками ранее - 11). Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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Всего с начала эпидемии в Украине выявлены 27 462 заболевших, 12 195 человек выздоровели, зафиксированы 797 летальных случаев.

На утро 8 июня в мире заболели COVID-19 7 091 634 человек, 406 192 умерли, 3 461 061 выздоровели.

  • 20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.
  • Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.

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      Арина Толина
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