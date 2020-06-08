Коронавирус. В Украине количество новых случаев снижается

За минувшие сутки заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 463 человек (сутками ранее - 485), 141 пациент выздоровел (сутками ранее -242), девять умерли (сутками ранее - 11). Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
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Всего с начала эпидемии в Украине выявлены 27 462 заболевших, 12 195 человек выздоровели, зафиксированы 797 летальных случаев.
На утро 8 июня в мире заболели COVID-19 7 091 634 человек, 406 192 умерли, 3 461 061 выздоровели.
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