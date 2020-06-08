Коронавирус. В Украине количество новых случаев снижается

20 мая правительство

продлило

карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе

будут действовать разные ограничения

в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.