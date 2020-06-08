Коронавирус. Заболели более 7 млн, выздоровели 3,5 млн: данные в 10 странах

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

На утро 8 июня в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 7 091 634 человек, 406 192 умерли, 3 461 061 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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CША занимают первое место по количеству инфицированных, всего заболели COVID-19 2 007 449 человек, зафиксированы 112 469 летальных случаев, выздоровели 761 708 пациентов.

На втором месте находится Бразилия, где 691 962 заболевших, 37 312 летальных случаев, 302 084 выздоровевших.

На третьем – Россия, заразились COVID-19 467 673 человек, 5859 умерли, выздоровели 226 731.

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На четвертом - Испания, 288 630 зараженных , 27 136 летальных случаев, на сегодня нет данных о выздоровевших. Ранее в стране пересмотрели статистику и исключили из нее 2000 смертей.

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Великобритания – на пятом, в стране 286 194 случаев, 40 542 умерли, данных о выздоровевших нет.

На шестом - Индия, 257 486 инфицированы, 7207 умерли, 123 848 выздоровели.

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Италия – на седьмом, заболели 234 998 человек, летальных случав - 33 899, 165 837 выздоровевших.

Восьмую позицию занимает Перу. 196 515 заразились, 5 465 умерли, 89 219 выздоровели.

На девятом – Германия, 185 869 заболевших, 8776 умерли, 169 100 выздоровели.

На десятом – Иран, где 171 789 зараженных, 8281 умерших, 134 349 выздоровевших.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Разработка вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд, считают во Всемирном банке.

На днях ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19, страны начали его запрещать.

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