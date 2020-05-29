Антирекорд. В России резко выросло число умерших от коронавируса за сутки

Дезинфекция Казанского вокзала в Москве (Фото - Sergei Ilnitsky, EPA)

В России за сутки зафиксировано 232 умерших от коронавируса, это наибольшее число с начала эпидемии. Данные опубликованы на информационном сайте правительства РФ.

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За сутки в России выявлено 8572 заболевших, 8264 человека выздоровели.

Всего в стране по официальной статистике с начала эпидемии COVID-19 заболело 387 623 человека, 159 257 выздоровели, 4374 умерли.

Власти Москвы пересмотрели статистику по умершим от коронавируса за апрель, сообщает BBC. Если раньше сообщалось о 639 летальных случаях заболевания, то сейчас департамент здравоохранения российской столицы говорит о 1561 умершем.

В данные, опубликованные на сайте правительства РФ, это изменение пока что не вошло, там сообщается о 2330 умерших в Москве за все время эпидемии.

Россия включает в свою статистику данные по оккупированному Крыму. По данным страны-агрессора, в АР Крым 361 заболевший COVID-19, три человека умерли, в Севастополе - 161 заболевший и трое умерших.

12 мая стало известно, что коронавирус обнаружили у Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.

В России смертность от COVID-19 среди медиков по официальной статистике в 16 раз превышает мировой уровень.

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