Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел COVID-19. Об этом сообщает российский Интерфакс.
Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице.
"Да, заболел. Лечусь", - отметил Песков на вопрос о его самочувствии.
Песков сообщил российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что очно контактировал с президентом России Владимиром Путиным больше месяца назад.
Песков говорил, что ранее купил себе "блокатор вирусов" в виде бейджа, который можно носить на пиджаке.
Ранее коронавирус также был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.
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