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Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом

Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом - Фото
Дмитрий Песков (скриншот видео)
12.05.2020, 15:42

Пресс-секретаря президента страны-агрессора России Дмитрия Пескова госпитализировали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел COVID-19. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице.

"Да, заболел. Лечусь", - отметил Песков на вопрос о его самочувствии.

Песков сообщил российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что очно контактировал с президентом России Владимиром Путиным больше месяца назад.  

Песков говорил, что ранее купил себе "блокатор вирусов" в виде бейджа, который можно носить на пиджаке.

Ранее коронавирус также был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.

  • 12 мая сообщалось, что по последним данным, Россия обошла Великобританию на количеству заболевших (10 899) и занимает сейчас третье место.

Читайте также: Сюр. Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Арина Толина
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Россия владимир путин дмитрий песков коронавирус COVID-19
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