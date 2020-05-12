Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом

Дмитрий Песков (скриншот видео)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел COVID-19. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице.

"Да, заболел. Лечусь", - отметил Песков на вопрос о его самочувствии.

Песков сообщил российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что очно контактировал с президентом России Владимиром Путиным больше месяца назад.

Песков говорил, что ранее купил себе "блокатор вирусов" в виде бейджа, который можно носить на пиджаке.

Ранее коронавирус также был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.

о последним данным , Россия обошла Великобританию на количеству заболевших ( 10 899) и занимает сейчас третье место. 12 мая сообщалось, что п

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