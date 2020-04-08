Сюр. Путин сравнил COVID-19 с печенегами и половцами

С печенегами и половцами сравнил пандемию коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин в обращении к гражданам РФ сегодня, 8 апреля.
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"Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем", - заявил Путин в конце выступления.
Печенеги - древний тюркоязычный народ, соседи Киевской Руси в Х-ХІ веках. Осаждали Киев в 968 и 1036 годах, окончательно были разбиты Ярославом Мудрым.
Половцы - также тюркский народ, с ХІ века жили в Южном Причерноморье, до конца XII века совершали набеги на Киевскую Русь. Поход новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев воспет в "Слове о полку Игореве".