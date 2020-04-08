Сюр. Путин сравнил COVID-19 с печенегами и половцами

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко/ЕРА)

С печенегами и половцами сравнил пандемию коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин в обращении к гражданам РФ сегодня, 8 апреля.

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"Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем", - заявил Путин в конце выступления.

Печенеги - древний тюркоязычный народ, соседи Киевской Руси в Х-ХІ веках. Осаждали Киев в 968 и 1036 годах, окончательно были разбиты Ярославом Мудрым. Половцы - также тюркский народ, с ХІ века жили в Южном Причерноморье, до конца XII века совершали набеги на Киевскую Русь. Поход новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев воспет в "Слове о полку Игореве".

На 8 апреля в России выявлено 8672 случая COVID-19, из них 63 летальные, 580 человек выздоровели.