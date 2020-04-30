Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом: видео

Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев/ЕРА)

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностировали заражение коронавирусом. Об этом сообщает российский Коммерсант.

По данным источников издания, у Мишустина высокая температура.

Сообщается, что исполнять обязанности главы правительства РФ вместо него временно будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Мишустин сообщил о заболевании президенту РФ Владимиру Путину.

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", – сказал российский премьер. Отмечается, что трансляцию разговора по видеосвязи вел телеканал Россия 24.

Сообщается, что Путин пожелал Мишустину выздоровления и согласился назначить и.о. премьера Андрея Белоусова.

По состоянию на 30 апреля в России зафиксировано 106 498 случаев заражения коронавирусом, из них умерли 1073, выздоровели 11 619 человек.

Читайте также: Сюр. Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами