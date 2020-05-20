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COVID-19. В России смертность медиков в 16 раз превышает мировой уровень

COVID-19. В России смертность медиков в 16 раз превышает мировой уровень - Фото
Медик в защитном костюме (Иллюстративное фото: Lynn Bo Bo/EPA)
20.05.2020, 08:17

С начала пандемии от коронавируса в России умерли 186 медика, среди них около половины - младший и средний медицинский персонал

В России смертность от COVID-19 среди медиков в 16 раз превышает мировой уровень. Об этом сообщает Медиазона.

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От коронавируса умерли 186 медицинских сотрудников. "Если верить официальной статистике, то получается, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране - медик. Это в 16 раз больше, чем в шести странах, где эпидемия приобрела сопоставимые масштабы", - отмечается в сообщении.

Две трети всех подтвержденных летальных случаев приходится на четыре региона, ставших крупнейшими очагами распространения инфекции: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Дагестан.

Издание отмечает, что официально Дагестан признает 40 смертей, Подмосковье - 16, Санкт- Петербург - 14. Московские власти гибель врачей никак не комментируют.

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Около половины умерших - младший и средний медицинский персонал. Чаще всего в России от COVID-19 умирают медсестры.

По данным издания, доля в общих смертях от коронавируса составляет почти 7%. "Количество жертв среди медиков в России примерно сопоставимо с Великобританией: в аналогичном нашему исследовании Guardian от 15 мая утверждается, что в этой стране умерли не менее 180 врачей, общее число жертв COVID-19 - около 34 000 человек. Доля медиков, таким образом, 0,5%, - почти в 13 раз меньше, чем в России", - сообщает издание.

В Италии, по данным национальной федерации врачей FNOMCeO и федерации медсестер FNOPI на 11 мая, от коронавируса скончались не менее 200 работников системы здравоохранения - это 0,65% от 30 тысяч жертв. В Испании доля медицинских жертв еще меньше и составляет 0,27%.

В США - единственной стране, где сейчас заболевших больше, чем в России, по данным на 15 мая умерли 389 врачей и медицинских работников, сообщили в профсоюзе National Nurses United. 

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Арина Толина
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Россия медик коронавирус COVID-19
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