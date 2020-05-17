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Коронавирус. Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19

Коронавирус. Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19 - Фото
Пустая Тверская улица в Москве (Фото - Юрий Кочетков, EPA)
17.05.2020, 15:54

В России почти 282 000 заболевших COVID-19, это больше, чем в Испании, ранее занимавшей второе место в мире по числу случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в России достигло 281 752, больше только в США. Об этом говорят сводные данные, опубликованные на сайте Worlometers.

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За сутки в России подтверждено 9709 случаев COVID-19, умерло 94 человека (с начала эпидемии - 2631). Общее число заболевших достигло 281 752, это примерно на 4000 больше, чем в Испании, занимавшей ранее второе место в мире по числу заболевших - сейчас там 277 719 подтвержденных случаев COVID-19.

Россия включает в свою статистику оккупированный Крым. По данным страны-агрессора, в АР Крым 272 заболевших, два человека умерли, в Севастополе 138 заболевших, двое умерли.

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Денис Юдин
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