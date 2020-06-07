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В Индии зафиксировали почти 10 000 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

В Индии зафиксировали почти 10 000 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
07.06.2020, 23:02

Такой антирекорд в стране случился накануне открытия торговых центров, отелей, ресторанов и храмов

В Индии за последние сутки был зарегистрирован 9 971 случай заболевания коронавирусом, сообщает АР со ссылкой на Министерство здравоохранения и поддержки семьи в стране.

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Сейчас Индия занимает пятое место в мире по количеству заболевших COVID-19 после США, Бразилии, России и Великобритании. Как отмечают в Министерстве, число новых случаев заболевания может достигнуть максимума через два-три месяца.

В понедельник, 8 июня, в стране после 10-недельного карантина должны были открыться торговые центры, отели, рестораны и религиозные учреждения.

Теперь, с учетом новой статистики, в столице Индии откроют только ТЦ, рестораны и храмы, а отели переоборудуют в больницы для лечения новых пациентов. В остальных регионах страны установят свои ограничения и правила посещения торговых центров и кафе, а большинство религиозных мест пока останутся закрытыми для посещения.

  • 25 марта Индия отправилась на карантин - премьер-министр сказал сидеть дома и никуда не выходить.
  • 4 мая в Дели алкогольные магазины закрыли в первый же день их работы после карантина из-за ажиотажа: фото.

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Дарья Мостовая
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