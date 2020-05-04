В Дели алкогольные магазины закрыли в первый же день работы из-за ажиотажа: фото

Полиция в столице Индии была вынуждена закрыть часть алкогольных магазинов в городе спустя несколько часов после того, как они открылись. Виной тому стали огромные очереди, которые образовались у входа перед магазинами. Об этом сообщает BBC.
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Ранее индийские штаты призвали разрешить работу алкогольным магазинам, поскольку они обеспечивают большие поступления в бюджет. Однако это привело к огромным очередям около магазинов, что нарушает правила социального дистанцирования.
Похожая ситуация возникла и в других регионах, например, в штате Карнатака, где местные выстроились за алкоголем с самого утра.
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