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В Дели алкогольные магазины закрыли в первый же день работы из-за ажиотажа: фото

В Дели алкогольные магазины закрыли в первый же день работы из-за ажиотажа: фото - Фото
Очередь в алкогольный магазин в Индии (Фото - EPA - Jagadeesh Nv)
04.05.2020, 17:07

В столице Индии алкогольные магазины закрылись в первый день работы из-за очередей

Полиция в столице Индии была вынуждена закрыть часть алкогольных магазинов в городе спустя несколько часов после того, как они открылись. Виной тому стали огромные очереди, которые образовались у входа перед магазинами. Об этом сообщает BBC.

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Ранее индийские штаты призвали разрешить работу алкогольным магазинам, поскольку они обеспечивают большие поступления в бюджет. Однако это привело к огромным очередям около магазинов, что нарушает правила социального дистанцирования.

Похожая ситуация возникла и в других регионах, например, в штате Карнатака, где местные выстроились за алкоголем с самого утра.

  • С 25 марта в Индии действует тотальный карантин. Премьер-министр Нарендра Моди заявил о введении полного запрета выходить из дома.
  • Миллионы людей в Индии из-за карантина остались без работы и средств для жизни.
  • 13 апреля сообщалось, что в Индии полицейскому мечом отрубили руку во время проверки документов.

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Владислав Сердюк
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