В Индии из-за карантина миллионы оставшихся без работы оказались на улице: видео

Миллионы людей, которые из-за введения 25 марта коронавирусного карантина остались в Индии без работы и средств для жизни, высыпали на улицы и кто как пытаются доехать до родных сел и деревень. Об этом говорится в сюжете правозащитной организации Amnesty International.
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Некоторым малоимущим, чтобы добраться до родных мест, приходится идти пешком до 1000 км.
Очередь на автобус (фото - ЕРА):
Арендодатели, по словам людей, просто выгоняют людей из съемных помещений, потому как тем нечем заплатить за следующий период проживания, а компании закрываются вплоть до трехмесячных сроков.
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"93% рабочей силы в Индии занято неофициально", - подчеркивают в сюжете.
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Видео: Amnesty International UK