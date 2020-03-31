В Индии из-за карантина миллионы оставшихся без работы оказались на улице: видео

Миллионы людей, которые из-за введения 25 марта коронавирусного карантина остались в Индии без работы и средств для жизни, высыпали на улицы и кто как пытаются доехать до родных сел и деревень. Об этом говорится в сюжете правозащитной организации Amnesty International.

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Некоторым малоимущим, чтобы добраться до родных мест, приходится идти пешком до 1000 км.

Очередь на автобус (фото - ЕРА):

Арендодатели, по словам людей, просто выгоняют людей из съемных помещений, потому как тем нечем заплатить за следующий период проживания, а компании закрываются вплоть до трехмесячных сроков.

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"93% рабочей силы в Индии занято неофициально", - подчеркивают в сюжете.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.

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Видео: Amnesty International UK