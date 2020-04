Коронавирус. В Индии мигрантов залили химраствором для дезинфекции: видео

В Индии начали расследования в связи с тем, что местные власти в Барейли якобы приказали "дезинфицировать" неким "химическим раствором" группу рабочих-мигрантов. Об этом сообщает BBC.

На видео, которое было опубликовано журналистом Times of India и в соцсетях, видно, что группа людей сидит на корточках на земле, в то время как медики и пожарные, одетые в костюмы химзащиты, опрыскивают их "химическим раствором". BBC сообщает, что людей также призывали закрыть глаза и рот, выкрикивая инструкции через мегафон.

Who r u trying to kill, Corona or humans? Migrant labourers and their families were forced to take bath in chemical solution upon their entry in Bareilly. @Uppolice@bareillytraffic @Benarasiyaa @shaileshNBT pic.twitter.com/JVGSvGqONm