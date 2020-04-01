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Коронавирус. В Индии мигрантов залили химраствором для дезинфекции: видео

Коронавирус. В Индии мигрантов залили химраствором для дезинфекции: видео - Фото
Коронавирус - Индия (Фото - EPA - Jaipal Singh)
01.04.2020, 15:44

В Индии трудовых мигрантов "обработали" химраствором для дезинфекции

В Индии начали расследования в связи с тем, что местные власти в Барейли якобы приказали "дезинфицировать" неким "химическим раствором" группу рабочих-мигрантов. Об этом сообщает BBC.

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На видео, которое было опубликовано журналистом Times of India и в соцсетях, видно, что группа людей сидит на корточках на земле, в то время как медики и пожарные, одетые в костюмы химзащиты, опрыскивают их "химическим раствором". BBC сообщает, что людей также призывали закрыть глаза и рот, выкрикивая инструкции через мегафон.

Окружной судья Барейли заявил, что местным властям и пожарным приказали дезинфицировать транспорт, но "они также опрыскали рабочих из-за своего энтузиазма". Однако в соцсетях стали появляться сообщения о преследовании рабочих-мигрантов со стороны властей и полиции.

Владислав Сердюк
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