Карантин в Индии. Полицейскому мечом отрубили руку во время проверки документов

В северном индийском штате Пенджаб на семерых полицейских было совершено нападение во время осуществления карантинных мер по противодействию коронавирусу. Одному из правоохранителей мечом отрубили руку. Об этом сообщает CNN.
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Полицейские на контрольно-пропускном пункте остановили авто с семью мужчинам, которые принадлежат к традиционному военному ордену Ниханги. Когда полицейский попросил у мужчин действующий пропуск, один из них достал меч и отрубил правоохранителю руку. Шесть других полицейских получили ранения.
Врачам удалось пришить полицейскому руку. В результате спецоперации полиция арестовала семерых обвиняемых.
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