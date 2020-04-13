Карантин в Индии. Полицейскому мечом отрубили руку во время проверки документов

Коронавирус в Индии. Полицейские на блокпосту (Фото - EPA - Raminder Pal Singh)

В северном индийском штате Пенджаб на семерых полицейских было совершено нападение во время осуществления карантинных мер по противодействию коронавирусу. Одному из правоохранителей мечом отрубили руку. Об этом сообщает CNN.

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Полицейские на контрольно-пропускном пункте остановили авто с семью мужчинам, которые принадлежат к традиционному военному ордену Ниханги. Когда полицейский попросил у мужчин действующий пропуск, один из них достал меч и отрубил правоохранителю руку. Шесть других полицейских получили ранения.

Врачам удалось пришить полицейскому руку. В результате спецоперации полиция арестовала семерых обвиняемых.

С 25 марта в Индии действует тотальный карантин. Премьер-министр Нарендра Моди заявил о введении полного запрета выходить из дома.

Миллионы людей в Индии из-за карантина остались без работы и средств для жизни .

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