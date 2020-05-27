Нашествие саранчи. Индия и Пакистан воюют с насекомыми в разгар пандемии: видео

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Миллионы насекомых захватили сельскохозяйственные посевы. Если Индия не справится с нашествием, ей может угрожать голод

Десятки миллионов особей саранчи вторглись в северные районы Индии и западную часть соседнего Пакистана. Теперь эти страны вынуждены бороться не только с коронавирусом, но и с нашествием насекомых, уничтожающих посевы, кусты и деревья. Об этом сообщает ВВС.

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По информации властей Индии, последний раз такое нашествие саранчи в стране наблюдалось в 1993 году. Вместе с тем, они отмечают, что ситуация могла быть и хуже - сейчас на полях нет урожая, а есть только посевы. Но от саранчи также страдает другая растительность - деревья, кустарники и цветы. 

Для борьбы с насекомыми уже подключили тракторы и беспилотники, с которых разбрызгивается отрава. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 40-миллионный рой саранчи за один день может съесть столько же растительной пищи, сколько съедает 35 000 человек или 6 слонов. Если проблема не будет решена, Индии может угрожать голод, отмечают в правительстве страны.

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Теги: Индия, видео, пакистан, саранча
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